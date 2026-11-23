En 2025, les soins ambulatoires et à domicile ont atteint des niveaux inédits en Suisse. Les heures dispensées ont ainsi bondi de 15,3% pour atteindre 29,6 millions.

Cette progression découle notamment de l'essor des soins de base dispensés par des entreprises commerciales, annonce l'Office fédéral de la statistique lundi. Pour la première fois, 43% de ces sociétés ont rémunéré des proches aidants sous contrat.

A l'hôpital, les contacts ambulatoires ont augmenté de 3,9% et dépassé 10 milliards de francs de facturation. Les hospitalisations stationnaires ont quant à elles enregistré une hausse plus modeste de 1,8%. Ce même constat s’applique aux établissements médico-sociaux (EMS): le nombre de bénéficiaires et de places a augmenté de 0,9%.

/ATS