Accusé de violences conjugales, le conseiller national Michaël Buffat fait face lundi à la justice. Son procès devant le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, délocalisé pour l'occasion à la salle d'audience cantonale de Renens, a débuté vers 09h10.

L'élu UDC est arrivé au tribunal peu avant le début de l'audience, accompagné de son avocate Emmeline Filliez-Bonnard, évitant toutefois l'entrée principale. Comme attendu, son procès suscite une large couverture médiatique, une vingtaine de journalistes s'étant déplacés jusqu'à Renens. Environ 50 personnes assistent au total à l'audience. Une quinzaine de militantes féministes étaient aussi sur place à l'extérieur.

Michaël Buffat doit répondre de lésions corporelles simples, contrainte, menaces ainsi que séquestration et enlèvement. Son ex-compagne est aussi accusée, notamment de lésions corporelles simples. Tous deux sont présumés innocents.

Un jour et demi de procès

Le Ministère public est représenté par le procureur général vaudois Eric Kaltenrieder. Dans son acte d'accusation, il décrit la liaison conflictuelle entre les deux prévenus, mariés en 2015 et actuellement en procédure de divorce.

Au cours de leur relation, entrecoupée de séparations, Michaël Buffat aurait maintenu son épouse sous emprise, affirme le Parquet. L'acte d'accusation évoque des menaces, des humiliations, du harcèlement ainsi que des violences, tant psychologiques que physiques.

Jusqu'ici, Michaël Buffat n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire, gardant ses déclarations pour la Cour. Son procès est prévu sur une journée et demie.

Agé de 47 ans, le politicien du Gros-de-Vaud siège au Conseil national depuis 2015, lui qui a aussi été député au Grand Conseil. Avec ce procès, il joue son avenir politique: l'UDC Vaud a dit attendre une démission du parti et de ses mandats politiques, en cas de condamnation.

/ATS