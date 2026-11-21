"Humiliation", "affront", "ticket de hooligans": la presse romande tire sans surprise à boulets rouges sur l'UDC et son duo 100% masculin et alémanique pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral. En Suisse alémanique, seule la Weltwoche exulte.

Le groupe parlementaire de l'UDC a désigné vendredi son ticket pour la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. Parmi les huit candidats, il a retenu deux conseillers nationaux: son chef de groupe, le Zougois Thomas Aeschi, et le Haut-Valaisan Michael Graber.

"Un affront pour les Romands et pour les femmes", titre le quotidien La Liberté. Avec Céline Amaudruz et le Bernois francophone Pierre Alain Schnegg évincés, "la Suisse romande risque de perdre son second siège gouvernemental", une première depuis 1966.

"Ticket des hooligans"

Alors que les alternatives latines existaient, le ticket est donc composé de deux représentants de la ligne la plus dure de l'UDC. Il a déjà hérité du surnom de "ticket des hooligans", note encore La Liberté.

Les deux candidats avaient fait les gros titres des médias en juin 2024 après une altercation dans les escaliers du Palais fédéral avec des policiers fédéraux, lors de la visite du président du Parlement ukrainien. Ils n'avaient pas respecté le périmètre de sécurité mis en place pour une séance photo.

"Humiliation" et "camouflet"

Même constat à Tribune de Genève/24 Heures: "l'UDC humilie les Romands et s'en fiche", écrit son correspondant à Berne. "Le parti fait dans la provocation totale en lançant les deux "hooligans" du Parlement. Il peut se le permettre tant il vole de succès en succès."

Tous les sondages confirment ce que les élections cantonales démontrent: l'UDC est en forte progression. Le premier parti du pays se fiche de vexer les minorités linguistiques ou les femmes, précise la publication de Tamedia.

En choisissant le tandem Thomas Aeschi et Michael Graber, le groupe UDC inflige aussi un camouflet au Parlement fédéral, critique de son côté Le Temps. C'est la "politique du pire".

L'UDC "nous rejoue le ticket Blocher-Maurer, en 2008", qui n'a pas laissé que des bons souvenirs. "La Suisse est en droit d'attendre mieux, beaucoup mieux, du premier parti du pays." Cela promet une campagne et une élection mouvementée le 9 décembre, conclut Le Temps.

"Absurde"

Outre-Sarine, la grande majorité de la presse est tout aussi sévère. Selon le Blick, le Parlement doit désormais choisir entre un candidat impopulaire, mais d'envergure, et un inconnu de moindre envergure.

"L'UDC pousse ainsi ce système à l'absurde. Celui-ci était censé empêcher le Parlement d'imposer un conseiller fédéral à un parti. Il ne s'agit pas de priver le Parlement de toute possibilité de choix."

Le "ticket de hooligans" est risqué, estiment aussi les journaux de Tamedia en allemand. "L'UDC prend le risque que les autres partis se mettent à chercher une candidature hors-ticket, malgré les menaces d'exclusion. L'élection pourrait donc provoquer une crise à l'UDC et dans la concordance", moins d'un an avant les Fédérales de 2027.

Quant à la NZZ, elle voit dans le choix de Michael Graber une tentative de l'UDC de donner le plus de chances possible à son favori Thomas Aeschi. Le Zougois avait échoué une première fois face à Guy Parmelin en 2015. Mais une épreuve de force avec les sections romandes menace désormais le parti, craint la NZZ.

Ticket génial selon la Weltwoche

Markus Somm, rédacteur en chef du Nebelspalter et éditorialiste de la Sonntagszeitung, estime par contre peu probable que le PS parvienne à imposer une candidature sauvage. Depuis 2007 et l'éviction de Christoph Blocher, les temps ont changé.

La Weltwoche s'enthousiasme elle pour un ticket "génial", avec deux candidats de premier ordre. Thomas Aeschi est "brillant" et "une bête de travail". Les fonctionnaires fédéraux qui travailleront dans son futur département peuvent déjà se réjouir d'un nouveau rythme de travail "excitant", estime l'hebdomadaire conservateur.

/ATS