Deux personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 5, 8, 18, 24, 27 et 39, mais pas le numéro "dream" 2, a annoncé la Loterie romande.

Le gros lot est une rente mensuelle de 50'000 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé "dream".

Jeudi, un heureux joueur a gagné la rente de 2e rang en Suisse. Huit pays européens proposent ce jeu. Dans notre pays, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

/ATS