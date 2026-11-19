Le parti socialiste veut réduire le montant des primes, en constante hausse. Il a présenté jeudi une nouvelle initiative pour diminuer les primes des assurés grâce à un impôt sur les plus hauts revenus. Plus de 90% de la population devrait en bénéficier.

"C'est simple: chaque adulte, deux primes de moins par année. Chaque enfant, six primes de moins", a déclaré le conseiller national Samuel Bendahan (PS/VD) devant la presse. Cette logique va baisser "massivement" les charges des Suisses, a-t-il ajouté.

Le système sera financé par un supplément d'impôt sur les revenus les plus hauts. La grande majorité des assurés, y compris la classe moyenne supérieure, en profitera, selon les initiants.

Certaines familles pourraient disposer d'une enveloppe supplémentaire de 3000 francs par année par exemple.

/ATS