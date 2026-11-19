La Commisison des finances (Cofin) du Grand Conseil vaudois refuse le projet de budget 2027. Elle a informé jeudi avoir terminé ses travaux sans avoir pu déboucher sur une majorité favorable. La Cofin l'a en effet rejeté par huit voix contre et sept voix pour.

Selon la présidente de la Cofin Florence Gross, un tel refus est une première. Seuls ses membres du PLR et de l'UDC appellent accepter le budget amendé au vote final. La gauche et les Vert'libéraux disent non. Quatre rapports différents ont été déposés, trois de majorité (PS et Vert-e-s, Ensemble à Gauche & POP et Vert'libéraux) et un de minorité (PLR et UDC).

Si la Cofin appelle, à une voix près donc, à refuser le budget au vote final, l'entrée en matière est, elle, largement acceptée, par 13 oui, 1 non et une abstention. Un débat aura donc lieu, dès le mardi 1er décembre, selon le calendrier prévu.

Sur les 112 amendements proposés par le Conseil d'Etat à la suite du résultat favorable de la votation sur l'initiative cantonale populaire dite des 12%, trois ont été refusés: deux amendements liés aux deux textes de loi touchant les communes et un lié au sport. Soixante-sept amendements ont, eux, été déposés par les membres de la Cofin et discutés en commission. Vingt ont été acceptés, indique la commission dans un communiqué.

Péjoration de 400'000 francs

En tenant compte des amendements du gouvernement et de ceux de la Cofin, le déficit du projet de budget se monte à plus de 356 millions, soit une péjoration de 403'500 francs. L'impact sur le petit équilibre est négatif et se monte à -323'500 francs, détaille la commission. Celle-ci rappelle que les recettes doivent, dans tous les cas, couvrir les charges, avant amortissements, lors du bouclement des comptes. Cette contrainte constitutionnelle ne s'applique toutefois pas au projet de budget, note encore la Cofin.

Pour mémoire, le Conseil d'Etat a été contraint de revoir la copie de son budget 2027 à la suite de l'acceptation de l'initiative des 12% le 27 septembre dernier. Le gouvernement propose au Grand Conseil de compenser la diminution des recettes fiscales de 272 millions de francs par des mesures d'économie de 100 millions et par des revenus supplémentaires de 172 millions, dont 63 millions liés à une tranche supplémentaire de la Banque nationale suisse (BNS) et 109 millions supplémentaires provenant des capitaux propres de l'Etat (réserves).

Le déficit annoncé englobait déjà l'utilisation de réserves de l'Etat pour 440 millions de francs et des mesures d'économie de 65 millions. Cela porte désormais les mesures d'économies à 165 millions de francs au total. Les salaires des fonctionnaires ne sont, eux, pas touchés.

/ATS