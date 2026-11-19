Le nouveau marché de Noël à Zurich a inauguré jeudi sa couronne de l'Avent géante sur la Sechseläutenplatz. La structure en bois, de 40 mètres de diamètre et accessible au public, est le point culminant du nouveau concept "Bellevue Noël".

Du haut de ses quelque cinq mètres de hauteur, la couronne de l'Avent flanquée de quatre "bougies" offre une vue plongeante sur la mer de lumières qui illumine le marché, l'Opéra et la ville. Au centre de la structure se dresse un immense sapin provenant des bois environnants.

Le public accède par un escalier à la passerelle. Pour les visiteurs à mobilité réduite, un ascenseur situé dans l'une des bougies permet d'y monter. L'entrée est gratuite, mais en raison de l'espace limité, un billet est nécessaire pour un créneau horaire donné, disponible en ligne ou sur place.

Ouvert jusqu’au 23 décembre, "Bellevue Noël" vient remplacer l'ancien "Wienachtsdorf" zurichois - le village de Noël des dix dernières années. La fin de cette tradition n'a pas manqué de susciter des critiques: pour ses détracteurs, le nouveau concept convient davantage à Dubaï qu’à la cité de Zwingli.

/ATS