Plusieurs pays se sont déclarés disposés à reprendre la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ces prochaines années. La Suisse propose un "paquet de trois ans" pour diriger l'institution de 2027 à 2029.

Président de l'OSCE en exercice jusqu'à la fin de l'année, le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait convoqué une réunion spéciale à Vienne jeudi. Sa proposition de "paquet" a été "très largement soutenue" par les Etats participants, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans un communiqué.

L'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan et la Norvège ont exprimé leur disponibilité à assumer une présidence. Chypre et la Géorgie ont de leur côté reconfirmé leur candidature, qui n'ont pour l'instant pas trouvé de consensus, selon le DFAE. Des "consultations approfondies" sont encore nécessaires pour trouver un accord.

/ATS