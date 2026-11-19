L’Etat de Fribourg a inauguré jeudi soir le nouvel éclairage intérieur et extérieur de la cathédrale Saint-Nicolas, en présence des autorités et d’une soixantaine d’invités. L’évêque Charles Morerod a célébré une messe spéciale et béni la nouvelle installation.

L’éclairage extérieur précédent datait de plus de 60 ans, ont rappelé les intervenants lors d'un point presse, auquel ont participé les conseillers d'Etat Jean-François Steiert (infrastructures) et Sylvie Bonvin-Sansonnens (affaires culturelles). Il s’allumera chaque soir à la tombée de la nuit.

La nouvelle lumière met en valeur l’architecture gothique, réduit la consommation d’énergie et limite la pollution lumineuse, a souligné à la tombée de la nuit Jean-François Steiert. "Le projet que nous inaugurons est le résultat de cette ambition: mettre en valeur la cathédrale sans la transformer."

L’Etat de Fribourg, propriétaire du monument, a pris à sa charge l’entier de l'investissement, soit 1,5 million de francs. Les travaux extérieurs ont débuté en octobre 2024 et viennent de s’achever.

/ATS