Les pays réunis à Genève pour une conférence de l'ONU sur les "robots tueurs" se sont accordés samedi, après cinq jours d'âpres discussions, pour ouvrir la voie à un possible encadrement international de l'utilisation des systèmes d'armes autonomes.

Les 128 États parties à la conférence d'examen de la Convention sur certaines armes classiques "sont convenus de lancer l'élaboration d'un instrument international sur les systèmes d'armes autonomes létaux, qui devrait être menée au cours des deux prochaines années", a déclaré à la presse le président de la conférence, Julien Thoni

/ATS