A Genève, près d'un millier personnes se sont rassemblées en fin de journée à la Treille pour crier leur colère contre le système. "A bas l'Etat, les flics et les fachos", ont scandé les jeunes. Les discours ont été ponctués de nombreux "ACAB".

Le rassemblement a débuté tranquillement, sous les illuminations de la Treille. Rapidement, les jeunes, dont beaucoup de collégiens, ont rejoint la manifestation, appelant Anne Hiltpold, la cheffe du Département de l'instruction publique, à la démission. Des militants ont exprimé leur solidarité au mouvement de grève lancé à l'international.

Une étudiante de l'Université de Genève a fustigé la hausse des taxes et dénoncé les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. L'ambiance est montée progressivement, dopée ensuite par une grosse sono. Alors que la manifestation devait rester sur la Treille, un défilé s'est formé pour descendre vers la Place Neuve.

A Genève, la mobilisation était assez modérée pendant la journée, sauf devant la Haute école d'art et de design (HEAD). Des grévistes ont bloqué l'accès du bâtiment de la HEAD situé sur le boulevard James-Fazy.

Selon le Département de l'instruction publique (DIP), aucun établissement du secondaire II n’a été bloqué. Dans la plupart des établissements, on ne dénombre globalement pas plus d’absences que d’habitude. Une mobilisation est toutefois relevée aux collèges Sismondi et Voltaire, ainsi qu’au CFP Arts, a précisé le DIP sur demande de Keystone-ATS.

La coalition pour la grève de la jeunesse avait déploré jeudi une "atteinte aux droits démocratiques des élèves". Elle fustigeait un courrier du DIP qui précisait que les règles d'absence habituelles seraient appliquées.

/ATS