La Suisse pourrait bien suivre les pays européens qui ont dévoilé lundi leur projet de centre au Rwanda pour des migrants expulsés. Le Conseil fédéral n'exclut pas une reprise si le projet fonctionne. Au Parlement, les feux semblent également au vert.

Si le projet s'avère "fructueux, durable et réalisable dans le respect de toutes les exigences légales, la Suisse examinera la possibilité d'y participer", a indiqué un porte-parole du Département fédéral de justice et police (DFJP) à Keystone-ATS.

L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Grèce ont dévoilé lundi leur projet de centre de migrants au Rwanda qui doit voir le jour en 2027. Il est compatible avec le règlement européen sur le retour qui permet aux Etats membres de recourir à des centres hors Europe.

La Suisse dispose de deux ans, jusqu'à mi-octobre 2028, pour transposer les bases juridiques de ce nouveau règlement au niveau national. Le Parlement devra ensuite se prononcer.

Projet PLR en bonne voie

Bruxelles a salué l'initiative. Elle fait en revanche bondir les défenseurs des droits humains.

Au Parlement, les feux semblent au vert. Le Conseil des Etats a largement soutenu l'été dernier une motion de Petra Gössi (PLR/SZ) pour une participation suisse aux "Return Hubs". La commission compétente du National recommande également de l'approuver.

Le texte demande au Conseil fédéral de créer les conditions juridiques nécessaires pour que la Suisse puisse participer à des projets européens de centre de retour hors du continent. Les demandeurs d'asile déboutés devraient y être transférés en attendant leur renvoi vers leur pays d'origine.

Gauche opposée

Pour la gauche, la reprise de telles initiatives en Suisse serait problématique. "Une externalisation des renvois dans des Etats tiers est à la fois dangereuse et hasardeuse", réagit le conseiller national Jean Tschopp (PS/VD). Il s'est opposé à la motion de l'élue PLR en commission.

Les projets comme celui présenté lundi créent une dépendance avec un Etat partenaire qui peut rapidement changer de régime et qui est assez critiquable sur le plan des droits humains, explique le Vaudois. Le Rwanda est pointé du doigt pour ses détentions arbitraires.

Et il y a toujours une contrepartie, précise l'élu socialiste. Dans le cas du projet européen, on ne connaît pas les détails d'une éventuelle contrepartie.

Pas à n'importe quel prix

Du côté des Vert'libéraux, il est exclu que la Suisse participe seule à des projets d'externalisation. Mais le parti est plutôt favorable à l'idée d'intégrer des concepts lancés par plusieurs Etats européens.

"Cela dépend énormément de comment c'est fait", indique Céline Weber (PVL/VD), également membre de la commission compétente au National. Les modèles d'externalisation ne peuvent pas être le pilier central d'une politique d'asile, mais une participation suisse doit être sérieusement étudiée s'ils fonctionnent, ajoute-t-elle.

Plusieurs Etats se sont cassé les dents ces dernières années. La Grande-Bretagne a abandonné son projet de centre au Rwanda pour les demandeurs d'asile en raison d'obstacles judiciaires. Et les centres albanais pour migrants transférés d'Italie sont décriés.

La décision du National sur la motion de Petra Gössi donnera un signal sur la volonté du Parlement de suivre des modèles d'externalisation. En commission, le texte est passé par 15 voix contre 10. Le PLR aura certainement le soutien de l'UDC. Le vote du Centre sera décisif.

/ATS