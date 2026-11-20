Vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, trois organisations ont posé 4000 chaussures et cartables en forme de mémorial aux enfants tués à Gaza et en Israël. Par cette action, elles réclament la protection de la population civile.

L'événement était organisé par Campax, le Forum pour les droits humains en Israël/Palestine et Médecins du Monde Suisse. Les chaussures et cartables symbolisaient tous les enfants tués et rendaient visible l’ampleur de cette perte.

Même après le cessez-le-feu fragile d’octobre 2025, la situation des enfants à Gaza reste dramatique, a indiqué Médecins du Monde dans un communiqué. Ecoles détruites et structures de santé rasées: les conditions de vie continuent de menacer leur sécurité et leur avenir.

Les trois ONG lancent un appel au Conseil fédéral à reprendre le financement des activités de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) et à tout faire pour obtenir l’ouverture de tous les points de passage afin que l'aide humanitaire puisse entrer à Gaza.

/ATS