Les jeunes pour le climat dressent un bilan décevant de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP31) à Antalya. "Ce qui en ressort jusqu’à présent est inacceptable", a déclaré une représentante de Swiss Youth for Climate à Keystone-ATS.

Les résultats obtenus jusqu’à présent sont jugés insuffisants dans les domaines de la protection du climat, de l’adaptation au changement climatique, des dommages et pertes, ainsi que du financement climatique.

Les jeunes se sont préparés toute l’année à la Conférence mondiale sur le climat. Sept d’entre eux se sont rendus en Turquie pour suivre les négociations. Une représentante de la jeunesse pour le climat fait même partie de la délégation officielle suisse. Ils ont pris des congés pour s’engager dans cette cause, sans être rémunérés pour cela.

Ils connaissent le mandat de négociation suisse dans les moindres détails. "Au cours des deux dernières semaines, nous avons suivi de près chaque initiative de la Suisse", a déclaré Leonhard Kick, de Swiss Youth for Climate.

Au niveau international, les jeunes demandent à la Suisse d’expliquer comment elle compte soutenir l’objectif de tripler les moyens consacrés aux mesures d’adaptation. Au niveau national, une feuille de route est également nécessaire. Celle-ci ne doit pas se contenter de résumer les mesures prises jusqu’à présent, mais doit définir des étapes supplémentaires et garantir leur mise en œuvre.

La Suisse a certes décidé d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, mais elle n’a pas défini suffisamment de mesures pour y parvenir. "Il y a un écart par rapport à l’objectif", a critiqué Michèle Wicki.

"Le monde se dirige vers un dépassement", avertissent les jeunes. La conférence doit envoyer un signal d’alerte urgent. "Nous les jeunes, nous ne sommes pas disposés à supporter le coût de cette inaction", a ajouté Anna Kurth, de Swiss Youth for Climate.

/ATS