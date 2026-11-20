L'UDC a proposé vendredi Thomas Aeschi (ZG) et Michael Graber (VS) pour succéder à Guy Parmelin au Conseil fédéral, a annoncé Marcel Dettling (SZ), président du parti, devant les médias. Le Parlement élira le nouveau conseiller fédéral le 9 décembre.

Le vice-président du groupe Franz Grüter (LU) a précisé que l'origine, la langue ou le genre n'avaient pas été des critères. Ce que les candidats peuvent apporter au Conseil fédéral a été plus important.

Un accent a été mis sur la capacité de conduite, a complété Nicolas Kolly (FR). "Tous avaient les mêmes chances de figurer sur le ticket."

M. Grüter a précisé que Thomas Aeschi a été élu en premier, avec 37 voix au bout de six tours. Michael Graber a été élu avec 42 voix au septième tour.

/ATS