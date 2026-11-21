Trois véhicules volés lors du cambriolage d'un garage à Belp (BE) ont pris la fuite dans différentes directions jeudi matin. Les courses-poursuites se sont soldées par un blessé grave et une arrestation, a annoncé samedi la police cantonale bernoise.

Peu après 07h20 jeudi, la police a été informée du cambriolage d'un garage situé à Belp, près de Berne. Les auteurs présumés ont quitté les lieux au volant de trois véhicules dérobés sur place, empruntant des itinéraires distincts à travers plusieurs cantons.

A bord d'une camionnette volée, des fuyards ont d'abord dérobé des vélos et divers biens à Münsingen (BE) avant de s'engager sur l'autoroute A1 vers Soleure. Leur conduite périlleuse a mis en danger les autres usagers de la route, précise la police.

Malgré une tentative d'interception sous la menace d'une arme entre Mattstetten et l'aire de repos de Hurst-Nord, le véhicule a forcé un barrage au rond-point de Kriegstetten et percuté une voiture de patrouille.

Les occupants ont finalement abandonné la camionnette à Derendingen (SO) pour fuir à pied. Les battues menées avec des chiens et un drone n'ont pas permis de les retrouver jusqu'ici.

Une seconde voiture volée a été prise en chasse à Pontarlier (F) par des policiers français avant de repasser la frontière vers la Vallée de Joux (VD). Les deux fuyards se sont arrêtés au Mont-d'Orzières pour continuer à pied.

L'un d'eux a chuté dans un talus et s'est grièvement blessé avant son transport à l'hôpital, tandis que le second individu a disparu malgré le déploiement de plusieurs patrouilles, d'une équipe cynophile, d'un drone, d'un hélicoptère et du Secours alpin suisse. Là encore, les recherches sont restées vaines.

Enfin, la police cantonale neuchâteloise a pour sa part retrouvé à La Chaux-de-Fonds la 3e voiture volée à Belp, une limousine vide. Les agents ont appréhendé le conducteur présumé peu après.

/ATS