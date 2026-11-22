Désigner Thomas Aeschi et Michael Graber, deux hommes alémaniques, sur le ticket UDC, est une grave erreur politique, selon le conseiller national Jean-Luc Addor (UDC/VS). La direction du parti avait peur que Céline Amaudruz ne se retrouve sur le ticket, estime-t-il.

Un ticket à trois aurait démontré une diversité et une ouverture envers la Suisse romande. La commission de sélection avait estimé que les huit candidats étaient éligibles. Il n'y avait donc pas de raison objective de se méfier de Céline Amaudruz (UDC/GE), a dit le Valaisan dans une interview au SonntagsBlick.

Mais c'était bien la crainte de la direction du parti: que Céline termine sur le ticket, affirme M. Addor, qui quittera le Conseil national fin février.

"Les Romands se sont rassemblés derrière la candidature de Céline Amaudruz", poursuit-il. Peu après, la candidature du conseiller d'Etat du Jura bernois Pierre-Alain Schnegg, "un homme compétent", a été lancée. Une candidature organisée pour créer une brèche dans le front des Romands, selon M. Addor.

/ATS