Michaël Buffat doit être sévèrement puni pour les violences infligées à son ex-compagne, estime le Ministère public vaudois. Il a requis une peine de prison de 36 mois, dont 12 ferme, à l'encontre du conseiller national.

La culpabilité de l'élu UDC est "très lourde" et les faits qui lui sont reprochés "d'une grande gravité", a déclaré le procureur général Eric Kaltenrieder, lundi lors de son réquisitoire dans la salle d'audience cantonale de Renens.

Durant près de 10 ans, entre le mariage en 2015 et la séparation définitive en 2024, cette femme a été "maltraitée, humiliée, rabaissée, épiée", a-t-il affirmé. Il a décrit "le climat toxique et violent" instauré par Michaël Buffat, "son besoin de domination" ou encore "sa jalousie maladive."

/ATS