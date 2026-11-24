Le Tarier des prés a été élu l'oiseau de l'année par BirdLife Suisse. Le petit passereau, que l'on trouvait encore partout en Suisse au siècle dernier, est aujourd'hui menacé. Les prairies fleuries constituent en effet son habitat, et elles sont de plus en plus rares.

De notables populations de Tarier des prés vivent encore dans les zones alpines, entre 1600 et 2100 mètres d'altitude. En revanche, l'oiseau a pratiquement disparu du Plateau, relève BirdLife Suisse, mardi, dans un communiqué. Actuellement, ses effectifs sont estimés entre 6000 et 9000 couples.

L'exploitation intensive des praires riches en fleurs est la cause de la raréfaction du Tarier des prés en Suisse. La surfertilisation fait pousser l'herbe rapidement. Les fleurs, étouffées, ne peuvent plus pousser et avec elles disparaissent aussi les insectes dont se nourrissent les jeunes oiseaux.

Les prairies sont également fauchées de plus en plus tôt, en plein dans la période de nidification du tarier des prés. Les oiseaux meurent alors, happés par les engins de fauche.

Pour des prairies plus colorées

Selon BirdLife Suisse, la politique agricole de la Suisse doit être changée pour que les prairies retrouvent des couleurs et redeviennent accueillantes pour certains oiseaux. Aujourd'hui, les incitations favorisent de trop grands troupeaux d'animaux de rente qui nécessitent une exploitation toujours plus intensive des herbages.

BirdLife Suisse promet de s'engager en faveur d'un équilibre durable entre exploitation agricole et orientation écologique dans le cadre de l'élaboration de la politique agricole 2030+. Il s'agira d'obtenir par exemple une réduction judicieuse des excédents de fertilisants ou de nouvelles stratégies de fauche.

Le Tarier des prés se distingue par son sourcil blanc. L'oiseau adore se poser sur un piquet de clôture ou une tige de plante herbacée. De là, il guette sa proie, qui peut être une chenille, un ver ou une araignée, et fond sur elle. Le Tarier des prés est un oiseau migrateur. Il vit en Suisse d'avril à août.

Pour BirdLife, le Tarier des prés représente le parfait ambassadeur des prairies riches en fleurs. Pour son titre d'oiseau de l'année vivant dans cet habitat, il était en concurrence avec le Râle des genêts, le Pipit des arbres et la Caille des blés. Environ 15'000 personnes ont participé au vote organisé par BirdLife.

/ATS