Le Grand Conseil vaudois a accepté mardi d'allouer 7 millions de francs à la Fondation "Beloved" d'aide aux victimes de la tragédie de Crans-Montana. La somme doit permettre un appui financier sur le long terme aux personnes impactées par le drame.

L'allocation de ce montant avait été annoncée par le Conseil d'Etat vaudois en mars dernier, mais le Parlement devait encore la valider. C'est désormais chose faite. Le débat a toutefois été marqué par l'intervention des Verts'libéraux qui se sont élevés contre ce décret, alors que les autres partis y étaient favorables.

Les députés de gauche comme de droite ont évoqué le besoin de solidarité et de compassion envers les familles touchées par ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés graves, dont 21 morts et 28 blessés vaudois. Ils ont également relevé le caractère exceptionnel de la tragédie. "A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel", a résumé la PLR Florence Bettschart-Narbel.

/ATS