Une nouvelle manifestation contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics vaudois s'est tenue mardi. La journée de grève et de mobilisation a été ponctuée par un cortège à Lausanne rejoint par plusieurs milliers de personnes en soirée.

Le rendez-vous était donné dès 18h00 sur l'esplanade de Montbenon par les syndicats de la fonction publique et parapublique SSP et SUD. Les manifestants se sont élancés environ 45 minutes plus tard en direction du Château, en passant par la place Saint-François et le pont Bessière.

Le rassemblement a réuni environ 4000 personnes selon un décompte de Keystone-ATS et près de 5000 personnes selon la police. La deuxième et précédente mobilisation, qui a convergé avec la grève de la jeunesse, a rassemblé quelque 10'000 manifestants dans la capitale vaudoise vendredi dernier.

"Coupez nos budgets, on coupera vos têtes", "Financez nos classes, pas vos avions de chasse", "Système en chute, jeunesse en lutte" ou encore "Je devrais être en train d'écrire ma thèse", pouvait-on lire mardi soir dans la foule, d'où résonnaient slogans et chants constamment. Là encore, de nombreux jeunes étaient présents au sein du cortège.

Journée de grève et de mobilisation

Plusieurs actions se sont déroulées au fil de la journée sur différents lieux de travail et de formation, comme au CHUV, à l'Université de Lausanne (UNIL) ou encore à la Haute école de travail social Lausanne (HETSL). Des écoles et des gymnases se sont aussi mobilisés.

Une banderole monumentale a par exemple été déroulée sur la façade du Gymnase de Beaulieu. Un rassemblement a également eu lieu devant le Grand Conseil vaudois, notamment pour demander des repas à 3 CHF dans les cantines.

Selon les estimations chiffrées fournies par le Département de la formation (DEF), la moyenne d'élèves absents pour l'ensemble des gymnases s'est située mardi à environ 1,6% contre 34% vendredi 20 novembre. Toujours selon les services de Frédéric Borloz, 2,8% des enseignants ont fait grève à l'école obligatoire et 5,4% au postobligatoire.

La mobilisation de ce mardi est la deuxième journée de grève et le troisième rassemblement de l'automne. La première avait eu lieu le 5 novembre, un peu moins d'un mois avant l'examen du budget par le Grand Conseil prévu dès le 1er décembre.

Les manifestants et les syndicats s'opposent à l'ensemble des coupes annoncées par l'Etat de Vaud en septembre, lors de la présentation de la première version du budget. Ils demandent aussi de recourir aux réserves et revenus extraordinaires pour combler le déficit prévu. La prochaine assemblée générale unitaire aura lieu ce jeudi à Lausanne.

/ATS