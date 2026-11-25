Les personnes vivant seules ne sont "ni discriminées ni privilégiées" par rapport aux familles et aux couples, selon le Conseil fédéral. Il a adopté mercredi un rapport sur la situation économique de ces 1,5 million de personnes, sous pression financière.

"Les personnes vivant seules ne sont pas traitées différemment des autres par les assurances sociales", écrit le gouvernement dans un communiqué. Le constat est le même pour les impôts.

Ce n'est pas le fait de vivre seul qui entraîne plus ou moins de cotisations, d'impôts ou de prestations sociales, poursuit le Conseil fédéral. Les facteurs déterminants sont l'état civil, les enfants à charge, le niveau de revenu et le fait d'être actif ou retraité.

Le gouvernement ne prévoit donc aucune mesure. La pression est pourtant réelle, selon des témoignages diffusés sur la RTS. Les personnes seules devant assumer l'intégralité de leurs charges et le coût de la vie prenant l'ascenseur.

Le Conseil fédéral concède que les personnes seules peuvent être exposées à des risques accrus de vulnérabilité selon leur phase de vie. Son rapport repose sur une étude du droit fiscal et des assurances sociales ainsi que sur analyse des charges et prestations. Il a été établi à la demande du conseiller aux Etats Andrea Caroni (PLR/AR).

/ATS