Les archéologues thurgoviens ont découvert à Eschenz (TG) une chaîne d'attache en acier, datant de l'époque romaine. L'objet vieux d'environ 2000 ans se trouve dans un excellent état de conservation.

La découverte remonte à quelques semaines. Les archéologues l'ont faite lors de fouilles sur le site du bourg romain "vicus Tasgetium", en marge d'un chantier de construction. Ils y ont trouvé une route, des fondations de bâtiments et des arrière-cours de l'époque romaine, indique vendredi le Service d'archéologie du canton de Thurgovie.

Des éléments de construction en bois, des débris de récipients, des os d'animaux et une chaîne d'attache en acier ont été mis au jour. Les conditions particulières du terrain saturé d'eau ont permis de conserver ces objets de manière optimale.

La découverte de la chaîne d'attache en acier est chose rare. Avant sa restauration et sa conservation, le public peut la voir du 1er décembre au 31 janvier prochains au Musée thurgovien d'archéologie, à Frauenfeld.

/ATS