Les Jeunes UDC Suisse ont décidé d'exclure plusieurs membres de leur section cantonale lucernoise. La direction du parti justifie la mesure par une opération "d'infiltration" orchestrée par le mouvement d'extrême droite Junge Tat.

Les Jeunes UDC Suisse ont formulé ces accusations jeudi dans un communiqué. "Nous ne tolérerons pas qu’une section des Jeunes UDC soit infiltrée par une organisation tierce étrangère au parti", déclare Nils Fiechter, président des Jeunes UDC Suisse, cité dans le communiqué.

Dans une décision datée du 24 novembre, la direction du parti a décidé à l'unanimité d'exclure plusieurs membres de la section du canton de Lucerne. Elle leur interdit également d'adhérer à d'autres sections des Jeunes UDC.

Parmi les membres concernés figure le président de la section lucernoise élu en mars 2026, ainsi qu'un membre du bureau. Le parti justifie cette mesure afin d'aborder les élections cantonales et nationales de 2027 "avec un regard neuf et sans aucune entachement".

/ATS