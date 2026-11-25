Alain de Raemy est le nouvel évêque de Sion. Le Fribourgeois (67 ans), qui a des racines valaisannes, est actuellement administrateur apostolique du diocèse de Lugano depuis quatre ans. Il y sera remplacé par Mauro-Giuseppe Lepori, qui devient évêque de Lugano.

La nomination par le pape Léon XIV avait déjà été révélée mardi soir à la suite d'une fuite d'informations sur le site Internet du diocèse de Sion. Alain de Raemy est attendu vendredi dans la capitale valaisanne.

L'actuel évêque, Jean-Marie Lovey, assurera la direction par intérim du diocèse jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, a-t-il déclaré mercredi lors d'une conférence de presse à Sion. "J'exprime ma gratitude au pape Léon XIV et à ses plus proches collaborateurs d'avoir repourvu le siège épiscopal à Sion et à Mgr de Raemy d'avoir accepté de passer de Lugano à Sion. Cher Alain, nous t'attendons", a-t-il ajouté.

Né en 1959 à Barcelone, de père fribourgeois et de mère valaisanne, Alain de Raemy a passé son enfance dans la capitale catalane avant de rejoindre la Suisse. Il se lance dans des études de théologie à l’Université de Fribourg en 1979, pour entrer au séminaire en 1980 et obtenir sa licence en 1984.

Alain de Raemy est ordonné prêtre en 1986. Il est ensuite nommé à Yverdon-les-Bains, puis à Lausanne, avant de retourner à Rome compléter ses études.

Il devient curé de la paroisse du Christ-Roi à Fribourg en 1996. En 2004, il est nommé curé et chanoine de la cathédrale de Fribourg, avant de devenir curé modérateur de l’unité pastorale Notre-Dame de Fribourg, en 2005.

"Conquis le coeur des Tessinois"

Lors d'une conférence de presse du diocèse de Lugano, Alain de Raemy a rappelé qu'il avait promis aux Tessinois de ne pas les laisser tomber après la démission de l’évêque Valerio Lazzeri en 2022. Et les Tessinois l'ont enrichi durant cette période de transition à Lugano. Il s’est fait de nombreux amis dans le sud de la Suisse, a-t-il ajouté, luttant pour retenir ses larmes.

Le futur évêque de Lugano, Mauro-Giuseppe Lepori a remercié son "bon ami" Alain de Raemy pour ces quatre années passées à Lugano. L’administrateur apostolique a conquis le coeur des Tessinois, cela se ressent.

"Conservateur mais pas intransigeant"

Le 1er septembre 2006, Alain de Raemy rejoint la Garde suisse pontificale à Rome, où l'on vient le chercher en novembre 2013 pour devenir l’auxiliaire de Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Il est ordonné évêque à la cathédrale de Fribourg le 11 janvier 2014. De 2022 à 2026, il est administrateur apostolique de l'évêché de Lugano.

Selon Cath.ch, Alain de Raemy possède une solidité doctrinale. Il est conservateur, mais pas intransigeant. Polyglotte - il maîtrise 5 à 6 langues -, il est connu pour son entregent et il est bien introduit à Rome. "Il a le souci de la proximité avec les gens", a ajouté, mercredi, son prédécesseur.

Ses détracteurs dénoncent une personnalité trop lisse, soucieuse de s’adapter à ses publics et plutôt trop conservatrice. Il défend entre autres l’ordination réservée aux hommes et le célibat des prêtres.

Un homme soulagé

A Sion, Jean-Marie Lovey avait démissionné, le 2 août 2025, de son poste. L''homme d'Eglise a fêté ses 75 ans, l'âge de départ à la retraite pour les évêques, selon le droit canon.

"La responsabilité d’un évêque aujourd’hui est assez énorme donc de pouvoir déposer la hotte, le fardeau, ça fait partie de l’attente de cette démarche", avait-il alors déclaré, l'an dernier. "Aujourd'hui, je me sens allégé", a-t-il reconnu, mercredi. "Ce fut une grande responsabilité, que j'ai assumée comme j'ai pu."

Lepori revient à Lugano

Mauro-Giuseppe Lepori vit et exerce actuellement son ministère à Rome. L'ordination épiscopale de l'évêque désigné est prévue pour janvier 2027 dans la cathédrale San Lorenzo de Lugano.

Mauro-Giuseppe Lepori (67 ans) est né à Lugano et a grandi à Canobbio. ll est diplômé en philosophie (1982) et en théologie (1990) à l'Université de Fribourg. Il est entré à l’abbaye d’Hauterive en 1984. Il a été élu abbé général de l'ordre cistercien le 2 septembre 2010 et réélu le 10 octobre 2022 pour un second mandat de dix ans.

Selon le site ocist.org, M. Lepori s'est fait connaître par ses nombreux livres et articles, traduits dans plusieurs langues, ainsi que par ses conférences et homélies.

/ATS