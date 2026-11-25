C'est désormais officiel! Alain de Reamy est le nouvel évêque de Sion. Le Fribourgeois (67 ans), aux racines valaisannes, est actuellement administrateur apostolique du diocèse de Lugano depuis quatre ans. Il prendra ses fonctions dans les deux prochains mois.

Né en 1959 à Barcelone, de père fribourgeois et de mère valaisanne, Alain de Raemy fut l’auxiliaire de Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, dès 2014, puis administrateur apostolique de l'évêché de Lugano, depuis 2022.

Selon le site Cath.ch, Alain de Reamy possède une solidité doctrinale, il est conservateur mais pas intransigeant, il est polyglotte, connu pour son entregent et bien introduit à Rome. Ses détracteurs dénoncent une personnalité trop lisse et trop conservatrice. Il défend entre autres l’ordination réservée aux hommes et le célibat des prêtres.

Jean-Marie Lovey a démissionné, le 2 août 2025. Le 25 septembre 2025, le pape Léon XIV a accepté sa renonciation, lui demandant toutefois de rester en fonction, tant que son successeur ne serait pas nommé.

/ATS