Le Conseil fédéral réduit son aide aux centres de la Genève internationale. Le montant alloué pour 2028-2031 sera de 122,3 millions de francs, soit 7,4 millions de moins que pour la période précédente.

L'enveloppe est destinée au Centre de politique de sécurité (GCSP), au Centre international de déminage humanitaire (GICHD) et au Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF).

"Dans un environnement international plus concurrentiel et soumis à des contraintes financières croissantes, le Conseil fédéral entend ainsi préserver les compétences spécifiques des trois centres", écrit-il mercredi dans un communiqué.

Le gouvernement a établi un plan d'économie pour ces prochaines années afin de pouvoir financer la 13e rente et l'armée. La coopération internationale est touchée par ces mesures.

/ATS