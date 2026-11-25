La police a procédé mardi soir à une centaine d'interpellations, dont 41 personnes mineures, après la manifestation contre l'austérité débutée en soirée. Elle indique avoir dû intervenir pour des incidents impliquant près de 300 personnes.

Dans un communiqué publié mercredi, la police cantonale vaudoise précise que le rassemblement autorisé s'est déroulé d'environ 18h45 à 20h45 "dans le calme" et selon l'itinéraire prévu. A l'issue de celui-ci, un "cortège non-autorisé" de 300 personnes s'est dirigé vers la Riponne et a été empêché de poursuivre.

Le reste des interventions s'est déroulé à l'ouest de la ville. Les forces de l'ordre relèvent l'usage de projectiles, de tirs de mortiers et d'engins pyrotechniques lancés dans leur direction.

"La police a dû faire usage de moyens de contrainte comprenant du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc", poursuit le communiqué. "Un dispositif de rétention provisoire" ou nasse a aussi été mis en place vers 21h15 sur l'avenue d'Echallens. Au total, 115 policiers ont été mobilisés.

/ATS