Le Parlement européen a approuvé mercredi à Strasbourg le paquet d'accords avec la Suisse. Avec 584 voix pour, 13 contre et 60 abstentions, les nouveaux accords ont reçu un large soutien.

Ces accords visent à faciliter la vie quotidienne des gens, en particulier celle des frontaliers en Suisse et dans l'UE, a déclaré l'eurodéputé français Christophe Grudler lors de son intervention en séance plénière. L'UE jette des ponts et est un partenaire fiable, c'est le message adressé à la Suisse. "La balle est désormais dans le camp de la Suisse", a conclu l'élu centriste.

La question a été traitée sans débat. Par ailleurs, le Parlement a adopté, par 554 voix contre 22 et 79 abstentions, un rapport d'accompagnement qui décrit les relations bilatérales actuelles entre la Suisse et l'UE.

Les accords forment un ensemble

Dans ce rapport de 36 pages, le Parlement souligne les relations étroites entre la Suisse et l'UE, fondées sur des valeurs et des intérêts communs. L'interdépendance économique des deux partenaires est également mise en avant. Ainsi, l'UE est le premier partenaire commercial de la Suisse et la Suisse le quatrième partenaire commercial de l'UE.

Par ailleurs, le Parlement estime que ces accords constituent un ensemble équilibré. Ce paquet vise à actualiser les accords existants et à conclure de nouveaux accords dans les domaines de l'électricité, de la santé et de la sécurité alimentaire.

Le rapport aborde également d'autres domaines de coopération potentiels : par exemple, un accord sur les services financiers ou la participation de la Suisse au mécanisme de protection civile de l'UE. Ce dernier pourrait advenir dès 2028, puisque Berne a manifesté son intérêt et que l'UE a engagé les adaptations législatives nécessaires.

/ATS