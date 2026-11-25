Plus de 1000 personnes ont manifesté mercredi soir à Lausanne pour dire stop aux violences envers les femmes. Parties de Montbenon, elles ont défilé jusqu'à la place de la Riponne derrière la banderole "On ne naît pas femmes, mais on en meurt."

Ce rassemblement a été organisé par le collectif vaudois de la Grève féministe, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La manifestation a réuni entre 1300 et 1500 personnes, selon la police lausannoise. Le cortège s'est déroulé sans heurt.

Chaque année en Suisse, une vingtaine de femmes sont tuées par un proche (29 en 2025, 18 en 2026). "Cette violence est presque exclusivement perpétrée par des hommes et selon les statistiques disponibles, parmi les auteurs, toutes les origines et toutes les classes sociales sont représentées", rappelle la Grève féministe vaudoise.

Le collectif souligne toutefois que des statistiques officielles sur les féminicides n'existent pas en Suisse. "Le recensement repose uniquement sur des associations féministes et collectifs militants bénévoles, ce qui en dit long sur la considération de ce problème par les politiques" regrette le collectif.

La Grève féministe vaudoise déplore aussi que les différentes réformes mises en place jusqu'ici, notamment à travers des plans d'action cantonaux, sont "non seulement insuffisantes, mais également inefficaces puisque les violences et les féminicides continuent d'augmenter." Le collectif exige "des véritables mesures permettant de lutter contre ce fléau".

Vaud: chiffres préoccupants

Dans le canton de Vaud, la violence domestique reste aussi préoccupante. En 2025, ce type d'infraction a progressé de 4,5% (4120 cas), selon le rapport de l'Observatoire de la violence domestique. Environ la moitié des principales infractions de violences surviennent dans la sphère domestique.

Presque une intervention de police sur deux a donné lieu à l'expulsion de la personne prévenue. Derrière ces interventions se trouvent 1415 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex‐partenaire, dont 1032 femmes.

/ATS