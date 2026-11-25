L'Etat du Valais a choisi de réviser son analyse cantonale des risques. Elle a identifié 21 dangers susceptibles d'affecter la population cantonale, de la pandémie à un tremblement de terre en passant par une pénurie d’électricité.

L'évaluation du risque porte sur l'estimation de sa fréquence et sur l'ampleur des conséquences potentielles pour les personnes, l'environnement, l'économie et la société dans son ensemble. L'analyse tient compte de la récente analyse nationale sur la thématique des risques, des effets du changement climatique et de la dépendance accrue de notre société à l'énergie et aux technologies de l'information.

Les incidents informatiques et les fortes intempéries sont les dangers les plus fréquents. Le risque d'une nouvelle pandémie, d'une pénurie d'électricité et l'afflux de personnes en quête de protection, représente le niveau de risque le plus élevé. Enfin, les tremblements de terre sont la forme de danger présentant potentiellement les dommages les plus élevés.

/ATS