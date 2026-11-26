Le président de l'UDC Marcel Dettling dit comprendre la frustration des Romands après le choix des candidats à la succession de Guy Parmelin au Conseil fédéral. "J'ai organisé une rencontre" mardi soir avec tous les élus romands de l'UDC au Palais fédéral, ajoute-t-il.

"Je reçois des courriers de gens déçus que l'UDC n'ait pas mis de Romand sur le ticket", explique le conseiller national schwyzois dans un entretien diffusé jeudi par Le Temps et la Neue Zürcher Zeitung. "Nous prenons cela très au sérieux".

La procédure de désignation des candidats a été "vraiment démocratique", relève M. Dettling, soulignant qu'il a fallu plus de six heures de discussions et treize tours de scrutin pour choisir les conseillers nationaux zougois Thomas Aeschi et haut-valaisan Michael Graber.

Les Vert-e-s proposent la conseillère nationale genevoise Delphine Klopfenstein Broggini, comme candidature alternative. L'élection aura lieu le 9 décembre lors de la session d'hiver du Parlement fédéral.

/ATS