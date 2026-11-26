La Suisse n'aurait pas dû accepter Félicien Kabuga en 1994. Le visa d'entrée de l'un des commanditaires présumés du génocide des Tutsis au Rwanda résulte d'une "décision arbitraire" des autorités qui était "non conforme", selon une étude de la Confédération.

Né en 1935 selon le Tribunal pénal international pour le Rwanda et mort en mai 2026 à La Haye (Pays-Bas), Félicien Kabuga a pu entrer en Suisse légalement le 22 juillet 1994. Le mois précédent, le 9 juin, alors que le génocide rwandais était en cours, le directeur de l'Office fédéral des étrangers (OFE), aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), lui avait délivré un visa d'entrée en Suisse, de même qu'à huit membres de sa famille.

Ce alors que le Département fédéral des affaires étrangères était intervenu à plusieurs reprises pour faire annuler le visa ou empêcher l'entrée de ces personnes dans le pays. "Des investigations plus poussées auraient très vraisemblablement conduit au rejet de la demande de visa", selon une étude réalisée par des historiennes de l'Université de Bâle et présentée jeudi par le SEM.

Félicien Kabuga et sa famille ont ensuite été renvoyés le 18 août 1994, une décision "licite et justifiable". L'arrestation du Rwandais avait alors été envisagée. Toutefois, l'insuffisance des preuves aurait fait échouer la poursuite pénale, ce qui aurait permis à Félicien Kabuga de séjourner librement en Suisse, selon les autorités, qui craignaient les réactions publiques dans ce scénario.

Elles ont donc préféré l'expulsion. Une enquête administrative a ensuite été menée en 1994, conduisant au départ du chef de l'OFE à la fin de cette même année.

Décision "compréhensible"

Un autre rapport a été demandé en 2024 par le Parlement au Conseil fédéral. Ce dernier juge la décision d'alors "compréhensible dans son contexte historique", même si une autre option aurait été possible.

Il estime qu'il faut tirer des enseignements de cette "négligence des autorités et du manque de clarté dans la répartition de leurs compétences". La dimension de la politique extérieure doit être davantage prise en compte dans les futures décisions ayant une portée en droit international.

/ATS