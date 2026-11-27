Les Jeunes UDC de Lucerne rejettent les accusations faisant étant d'une opération d'infiltration de la section par le mouvement d'extrême droite Junge Tat. Cela ne correspond pas à la réalité, déclare leur président, exclu avec d'autres membres des Jeunes UDC Suisse.

"Ni moi ni les neuf autres personnes concernées par ces exclusions ne sommes ou n'avons jamais été membres de Junge Tat", affirme Joel Bucher dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Aucune "preuve à l'appui de ces graves accusations" n'a été présentée, assure-t-il.

La direction des Jeunes UDC Suisse a décidé mardi à l'unanimité d'exclure les dix membres de la section du canton de Lucerne. Elle leur a interdit également d'adhérer à d'autres sections des Jeunes UDC.

"Nous ne tolérerons pas qu'une section des Jeunes UDC soit infiltrée par une organisation tierce étrangère au parti", a justifié Nils Fiechter, président des Jeunes UDC Suisse.

/ATS