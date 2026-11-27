Des inquiétudes croissantes concernant l'emploi et un niveau de stress toujours élevé: tels sont les constats de l'enquête représentative sur le monde du travail menée par la faîtière syndicale Travail.Suisse. Elle a été présentée vendredi aux médias.

Selon le "Baromètre Conditions de travail 2026", plus de 54% des salariés en Suisse s'inquiètent pour leur emploi. L'année précédente, ce chiffre s'élevait à un peu moins de 49%.

En outre, 42% des personnes interrogées se disent "souvent" ou "très souvent" stressées au travail. Et 28,6% des salariés affirment avoir "souvent" ou très "souvent" travaillé pendant leur temps libre afin de répondre aux exigences professionnelles.

Plus d'un tiers utilise régulièrement des applications d'IA au travail, selon l'enquête. Cependant, un sondé sur cinq associe cette utilisation à des exigences de productivité accrues.

Cette enquête représentative a été menée par Travail.Suisse et la Haute école spécialisée bernoise. Pour cette 12e édition, 1419 salariés âgés de 16 à 64 ans ont été interrogés.

/ATS