Théo Bregnard (POP) a annoncé vendredi sa démission pour le 1er mars 2027 du Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, et sera remplacé par sa collègue de parti Sarah Blum. La question d'une potentielle candidature au Conseil d'Etat reste ouverte.

Conseiller communal depuis 2016 et directeur du Dicastère de l’instruction publique, de la culture et de l’intégration, Théo Bregnard passera donc le flambeau après le lancement de la Capitale culturelle suisse, indiquent vendredi la ville de la Chaux-de-Fonds et le POP.

A 51 ans, il veut "se projeter vers d'autres horizons et vers un nouveau projet professionnel", précise la ville. Députée au Grand Conseil neuchâtelois, Sarah Blum a accepté de reprendre son mandat.

Cette dernière confirme ainsi qu’elle ne sera pas candidate à l’élection complémentaire au Conseil d’État du 28 février. Le POP doit décider ce samedi s'il se lance dans la course, a indiqué son coprésident Nicolas Turtschi à Keystone-ATS. Le cas échéant, on ne sait pas encore si Théo Bregnard fera partie des candidats.

/ATS