La caissette découverte en octobre dernier au fond du lac des Brenets a été ouverte jeudi au Laténium à Hauterive (NE). Les premières observations ont révélé la présence de sable, de fragments de verre, ainsi que d’une coupure de journal datant de 1906.

Par mesure de sécurité, deux agents du Bureau des armes et des explosifs de la police neuchâteloise ont procédé à son ouverture à l’aide d’une scie, puis d’une meuleuse. Le port de masques et de gants était nécessaire en raison de la toxicité du plomb corrodé qui enveloppait la caissette, a communiqué vendredi la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel.

Malgré son enveloppe de plomb destinée à la protéger des infiltrations d’eau, le contenu de la caissette s'est révélé humide, rendant les opérations de fouille et d’analyse particulièrement délicates.

Pris en charge par l'Office cantonal de l'archéologie, l'objet fera l'objet d'analyses minutieuses. Les résultats sont attendus au printemps 2027. Ils devraient permettre d’en savoir davantage sur le contenu de la caissette et les circonstances de son dépôt.

Pour mémoire, Yvan Durig, directeur et capitaine de la compagnie de navigation sur le lac des Brenets, avait découvert cette caissette le 7 octobre dernier alors que le lac était asséché. Elle se trouvait dans une excavation de la roche au fond du lac.

Les fragments de verre proviennent vraisemblablement d’un récipient. relève le communiqué. La coupure de journal laisse penser que la caissette aurait été déposée à l’occasion d’un épisode de sécheresse historique, afin d’en conserver une trace. Cent vingt ans plus tard, la répétition de l'histoire aura permis de la retrouver.

/ATS