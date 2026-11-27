Berne et Paris renforcent leur coopération en matière de sécurité et de défense. Le ministre de la défense Martin Pfister et son homologue française Catherin Vautrin ont signé une lettre d'intention visant à intensifier la coopération dans le domaine spatial.

Cette collaboration portera notamment sur l'échange d'informations, la formation et les entraînements, ainsi que sur l'innovation et la recherche, a indiqué vendredi le Département fédéral de la défense. Face à l'importance croissante de l'espace dans les opérations militaires, cela renforcera les capacités des deux pays, tout en respectant la neutralité de la Suisse.

Les ministres se sont entretenus sur l'évolution de l'architecture de sécurité européenne et de la coopération entre la Suisse et les pays européens. Ils ont aussi abordé le défi des menaces hybrides et les réponses à y apporter, ainsi que les questions liées à l'armement, notamment dans le domaine de la défense aérienne.

/ATS