Lesté par le taux zéro, Valiant progresse néanmoins après neuf mois

Valiant continue de ressentir le poids des taux d'intérêt nuls dans son coeur de métier. Malgré un recul des recettes de crédit, le groupe bancaire bernois a progressé dans l'activité de gestion et étoffé sa rentabilité après les neufs premiers mois de l'année.

Les volumes hypothécaires ont gonflé de 2,9% depuis le début de l'année, atteignant 29,99 milliards de francs à fin septembre. Les dépôts clientèle ont, eux, enflé de 2,5% à 23,15 milliards, indique jeudi Valiant.

Malgré cette hausse des volumes d'affaires dans le crédit, les opérations d'intérêt ont dégagé après neuf mois un résultat net en recul de 1,3% sur un an, à 300,4 millions de francs. L'établissement bernois revendique néanmoins une "bonne marge d'intérêts" à 104 points de base. "L'évolution légèrement négative s'explique par l'environnement de taux à zéro ainsi que par la disparition des revenus des opérations de couverture", précise le communiqué.

Les revenus de commissions se sont envolés de 10,2% à 79,3 millions de francs, portés par l'augmentation des avoirs en dépôt due à l'afflux de nouveaux fonds et par l'évolution positive des marchés financiers. La banque ne précise cependant pas l'évolution de sa masse sous gestion à fin septembre. Les opérations de négoce ont reculé de 5,6% à 29,2 millions. Les recettes totales ont grappillé 1,0% à 415,2 millions.

Les charges se sont alourdies de 1,8% à 228,7 millions de francs, ce qui a entraîné une stagnation (+0,2%) du résultat opérationnel à 171,2 millions de francs. Le bénéfice net s'est néanmoins enrobé de 5,4% à 114,2 millions, grâce à des réserves pour risques bancaires généraux moins importantes (25 millions, contre 31 millions il y a un an).

Les recettes et le résultat opérationnel s'inscrivent dans le haut de la fourchette des prévisions des analystes interrogés par l'agence AWP. Le bénéfice net est dans la cible.

La somme au bilan s'est étoffée de 3,1% sur neuf mois à 39,06 milliards de francs.

Pour l'année en cours, la direction de la banque table toujours sur un bénéfice consolidé "légèrement plus élevé".

/ATS