Arkema : la hausse des prix tire les ventes au troisième trimestre

Les ventes d'Arkema ont progressé au troisième trimestre de 8,1%, à 2,36 milliards d'euros ...
Arkema : la hausse des prix tire les ventes au troisième trimestre

Hausses de prix et réduction d'effectifs: la formule du géant chimique français pour compenser l'inflation de sa base de coûts.

Photo: KEYSTONE/AP/THOMAS PADILLA Photo: KEYSTONE/AP/THOMAS PADILLA

Les ventes d'Arkema ont progressé au troisième trimestre de 8,1%, à 2,36 milliards d'euros, en raison notamment de prix de vente plus élevés, a annoncé jeudi le chimiste français. Le groupe a vu son bénéfice net bondir de 68% sur un an, à 58 millions d'euros.

Le groupe, qui a confirmé ses objectifs pour l'année, explique réduire comme prévu ses effectifs de 3% en 2026 "en s'appuyant sur les départs naturels", lui permettant notamment de compenser l'inflation des frais fixes sur l'année. Présent dans près de 55 pays, il emploie 20'700 personnes.

L'activité a été soutenue "par des prix plus élevés et une bonne résistance des volumes dans un environnement de demande globalement faible", selon le groupe.

Arkema a augmenté ses prix de vente pour "compenser la forte augmentation des coûts de l'énergie", notamment en Europe, "et l'inflation continue des coûts des matières premières", explique-t-il. L'entreprise a par ailleurs amélioré sa rentabilité avec un bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) de 332 millions d'euros (305 millions de francs), en hausse de 7% par rapport à la même période en 2025, Arkema se dit "concentré sur ses priorités opérationnelles et sa discipline en matière de coûts".

Du point de vue géographique, la demande a été "moins dynamique en Asie", continent qui avait tiré l'activité au deuxième trimestre. Le groupe évoque "de meilleurs volumes aux États-Unis", mais "des conditions difficiles en Europe". "Dans un contexte macroéconomique et géopolitique complexe, Arkema réalise une solide performance au troisième trimestre, bénéficiant de son implantation géographique équilibrée, de son positionnement fort sur des applications de spécialités en forte croissance et d'une discipline opérationnelle stricte", a commenté le patronThierry Le Hénaff, cité dans un communiqué.

/ATS


 

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