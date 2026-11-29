La loi sur la société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Sion a été acceptée par une nette majorité des votants et votantes dimanche. Le Grand conseil valaisan l'avait adoptée en mars dernier, avant que les Vert-e-s ne lancent un référendum.

Presque 57% de la population valaisanne s'est prononcée en faveur du texte, qui prévoit la cantonalisation du site aéroportuaire sédunois, selon les résultats finaux tombés vers 14h15. Le Bas-Valais et le Valais central ont dit "oui" à plus de 59%, alors qu'un "non" s'est imposé de justesse dans le Haut-Valais (50,08%).

Cette acceptation valide la création d'une société d'exploitation majoritairement détenue par les collectivités publiques, avec au minimum 34% du capital-actions détenu par l'Etat du Valais et au minimum 20% par la commune de Sion. Un nouveau modèle de financement est aussi prévu.

Le taux de participation pour cet objet dimanche a été de 48,55%. Les Valaisans et Valaisannes se prononçaient aussi sur une initiative cantonale pour un salaire minimum légal, rejetée à 51,71%.

/ATS