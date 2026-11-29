Les jeunes de moins de 25 ans à Bâle-Campagne pourraient bientôt ne devoir payer plus que 365 francs par an pour leur abonnement régional des transports publics. Les citoyens du canton semblent prêts dimanche à baisser ce tarif au niveau de celui de Bâle-Ville.

Après le dépouillement de 59 des 86 communes du canton, l'initiative des sections jeunes des partis de gauche et du centre est approuvée par 53,1% des votants.

Le prix de l'abonnement annuel des transports du réseau tarifaire nord-ouest pour les mineurs et les jeunes adultes passera ainsi de 542 francs à 365 francs, comme c'est le cas à Bâle-Ville depuis deux ans. Vaud, Genève, Neuchâtel et la ville de Zurich ont déjà pris des mesures comparables ou encore plus généreuses.

Pour l'instant, les votants de Bâle-Campagne rejettent en revanche une initiative populaire exigeant que les conditions d'engagement du personnel dans l'administration cantonale soient indexées au niveau de celles existant chez les petites et moyennes entreprises (PME). Le refus atteint 62,0%.

/ATS