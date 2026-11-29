Revenu à la tête de Nvidia, Jensen Huang doit s'expliquer à huis clos mardi devant le Congrès américain sur l'accès de la Chine à ses puces d'intelligence artificielle. Cela ouvrira une série d'auditions aux enjeux économiques et géopolitiques majeurs.

Au coeur des préoccupations, la liaison extraconjugale qu'a entretenue Jensen Huang avec l'ex-dirigeante de Megaspeed, ancien client singapourien de Nvidia, qui a déclenché le scandale.

Les États-Unis soupçonnent Megaspeed d'avoir fait parvenir des puces de pointe - moteurs de la course à l'IA - en Chine ou d'en avoir loué l'usage à distance à des acteurs chinois. Washington en restreint la vente pour maintenir son avance technologique sur Pékin.

Jusque dans le camp de Donald Trump, les élus veulent établir les responsabilités de Nvidia et du gouvernement, et envisagent de durcir les règles d'exportation avant janvier.

Une semaine après sa réintégration, Jensen Huang sera entendu par des élus de trois commissions de la Chambre des représentants: affaires étrangères, renseignement et commission spéciale sur la rivalité avec le Parti communiste chinois.

Le directeur juridique de Nvidia Tim Teter suivra mercredi, et le patron de l'entreprise répondra publiquement jeudi devant la commission bancaire du Sénat.

La séquence se poursuivra le 10 décembre devant la commission sénatoriale avec le ministre du commerce Howard Lutnick, à qui son homologue des finances Scott Bessent reproche d'avoir tardé à sanctionner Megaspeed.

"Frisant l'espionnage"

Les présidents républicains des commissions ont dit vouloir "obtenir des réponses sur la contrebande massive de produits Nvidia, leur détournement à des fins militaires chinoises et leur rôle clé dans les progrès de l'IA de notre principal adversaire".

Les élus veulent aussi savoir sur quelles assurances le retour du dirigeant, dont Donald Trump s'est attribué le mérite, a été décidé.

Un élu républicain de la commission des affaires étrangères, Michael McCaul, a dit dimanche pouvoir "comprendre" les motivations de l'intervention du président américain, "mais ce qu'il a fait représente un risque pour la sécurité nationale", selon lui.

L'ex-dirigeante et maîtresse du patron de Nvidia Alice Huang "opérait pour le compte du Parti communiste chinois en tant que source de renseignement", a affirmé McCaul sur ABC, considérant que le comportement de Jensen Huang "frisait l'espionnage".

Selon le Wall Street Journal, les services américains ont indiqué au Congrès qu'Alice Huang était en contact avec le renseignement chinois, ce que dément Pékin, mais n'ont pas trouvé d'éléments montrant qu'elle aurait reçu instruction d'espionner Jensen Huang ni qu'elle ait transmis des informations importantes.

Le conseil d'administration de Nvidia, qui avait écarté deux fois le retour du cofondateur de l'entreprise après sa démission fracassante le 12 novembre, assure, sur la foi de hauts responsables du gouvernement, que sa réintégration "ne présente pas de risque pour la sécurité nationale".

Sécurité nationale "bradée"

Pour l'analyste Dan Ives, de Yorkville Ives, Jensen Huang arrive à Washington en "portant le poids de tout le secteur tech et de la thèse de la révolution de l'IA", moteur de l'économie américaine.

Le Ministère de la justice mène une enquête pénale contre Megaspeed, inscrite depuis le 23 novembre sur la liste noire du commerce pour risque de détournement de technologies.

Pour colmater les brèches, le sénateur républicain Tom Cotton veut obliger les fabricants à suivre l'exportation des puces de pointe et contrôler qui peut utiliser leur puissance de calcul de l'étranger.

Les démocrates, qui prendront le contrôle du Congrès en janvier, promettent d'aller plus loin. Leur actuel chef au Sénat Chuck Schumer a assuré que son parti userait de "tous ses pouvoirs pour enquêter sur tout manquement de l'administration Trump, de Jensen Huang, d'autres dirigeants de Nvidia et de quiconque brade notre sécurité nationale par appât du gain".

Le retour de Jensen Huang, réapparu le 23 novembre au siège de Santa Clara (Californie) en veste en coton plutôt que dans son blouson de cuir fétiche, a soulagé les investisseurs: l'action du groupe, surnommé la "banque centrale de l'IA" pour l'ampleur de ses investissements dans le secteur, avait rebondi de plus de 31% le jour même.

/ATS