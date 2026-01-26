La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

La HES-SO a présenté 'Smart Energy District', un projet pour analyser les comportements énergétiques ...
La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

La HES-SO a présenté 'Smart Energy District', un projet pour analyser les comportements énergétiques d'un panel d'habitants de Marly (FR). L'objectif est de soulager le réseau électrique et augmenter l'autoconsommation. La HES-SO engage 1,5 million de francs.

Dévoilé lundi à la presse, le projet vise à analyser la consommation et la production d'électricité d'une quinzaine de ménages du quartier résidentiel de Bel-Air aux différentes heures de la journée, jours de la semaine ou saisons. La zone d'activité du Marly Innovation Center et l'écoquartier de l'Ancienne Papeterie seront aussi intégrés pour obtenir un échantillon représentatif du tissu urbain suisse.

Les participants se verront proposer des solutions pour améliorer leur autoconsommation, à l'échelle individuelle ou en reliant plusieurs habitations.

Ce projet répond à la forte hausse de la production photovoltaïque et à l'électrification des usages, qui poussent le réseau à ses limites, selon le Groupe E. Il doit permettre de mieux cibler les futures infrastructures à développer.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le froid glacial fait grimper les prix du gaz européen

Le froid glacial fait grimper les prix du gaz européen

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 10:30

Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 09:34

Ryanair plombé au troisième trimestre par une amende en Italie

Ryanair plombé au troisième trimestre par une amende en Italie

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 09:30

L'or passe la barre historique des 5000 dollars à cause de Trump

L'or passe la barre historique des 5000 dollars à cause de Trump

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 01:56

Articles les plus lus