Jeux olympiques de Tokyo : pas de décision

Le Comité international olympique ne prend pas de décision sur la tenue ou non des Jeux olympiques de Tokyo, au programme cet été. Les joutes japonaises restent donc à l'ordre du jour, malgré la crise du coronavirus. Le CIO a poursuivi ce mardi ses consultations avec toutes les parties prenantes. A un peu plus de quatre mois de l'ouverture des JO, il écrit qu’il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et que toute spéculation à ce stade serait contre-productive. Le Comité international olympique encourage tous les athlètes à continuer de se préparer du mieux qu'ils peuvent. /ats-rch