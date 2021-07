Kariem Hussein suspendu neuf mois et privé de JO

Kariem Hussein ne disputera pas les Jeux olympiques de Tokyo. La Chambre disciplinaire de Swiss Olympic a suspendu le Thurgovien, champion d'Europe 2014 du 400m haies, pour neuf mois après que celui-ci a été testé positif à une substance interdite lors des championnats de Suisse à Langenthal.

Kariem Hussein (32 ans) a annoncé dans un communiqué qu'il acceptait cette sanction, après avoir vu son recours contre la suspension provisoire repoussé. Il explique avoir ingéré une pastille de Gly-Coramin après la finale des championnats de Suisse, qu'il avait remportée en 48''84. L'échantillon prélevé a révélé la présence de nicéthamide et du métabolite N-ethylnicotinamide.

« Le fait que l'athlète accepte sa suspension et assume la responsabilité de son infraction mérite le respect de Swiss Olympic », explique l'organe faîtier du sport helvétique dans un communiqué. « L'infraction et la suspension qui en résulte constituent un avertissement pour tous les sportifs et sportives : la prudence n’est jamais trop grande lorsqu'il s’agit de compléments alimentaires », poursuit le communiqué. /ATS