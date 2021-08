Eric Hänni : « Les Japonais gagnent tout »

Les tatamis sont rangés aux Jeux olympiques de Tokyo. Les épreuves de Judo se sont terminées ce week-end. Bilan des Suisses: la 5e place de la Zurichoise Fabienne Kocher chez les moins de 52 kg, meilleure performance de l'histoire du judo féminin helvétique aux Jeux. Le Zurichois Nils Stump a lui été éliminé dès son entrée en lice chez les moins de 73kg.





Le Japon, pays du judo



Ces compétitions se sont déroulées au pays du judo. Le Japon, avec 12 médailles, termine meilleure nation dans la discipline. « L’équipe des Japonais dans ma catégorie, ils étaient 4-5 pour s’entraîner et préparer les Jeux à Tokyo. Seuls deux pouvaient participer. Et moi j’étais tous seul. Je me suis préparé avec eux seulement pendant trois jours parce qu’ils étaient beaucoup trop forts », se souvient le judoka delémontain Eric Hänni, médaillé d’argent aux JO de Tokyo en 1964, pour expliquer la domination nipponne. /mmi