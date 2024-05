Carton plein pour Morand et Crausaz sur le BCJ Challenge

Michaël Morand et Morgane Crausaz ne laissent que des miettes à leurs poursuivants sur le BCJ Challenge. La 4e et dernière manche de l’épreuve de course à pied s’est tenue mercredi soir à Develier sur un parcours de 8,7 km pour 222 m de dénivelé positif. Le Courtisan s’est imposé en 31’40’’ devant le Delémontain Jonas Günter (32’29’’) et l’habitant du Noirmont Antonin Queloz (33’25’’). Michaël Morand, qui a remporté les quatre manches, s'adjuge le classement général devant les mêmes Jonas Günter et Antonin Queloz.

Sans surprise, l’athlète de Courfaivre Morgane Crausaz a été la plus rapide chez les dames mercredi à Develier en 35’30’’. Elle a devancé l’habitante de Courtételle Méline Lovis (39’25’’) et Alizée Caroli de Malleray-Bévilard (40’22’’). Au classement général, on prend les mêmes et on recommence : Morgane Crausaz, vainqueure des quatre manches du BCJ Challenge, prend la tête devant Méline Lovis et Alizée Caroli. /mmi