Les Jeux paralympiques, une « super vitrine pour le sport handicap »

Les Jeux paralympiques de Paris sont ouverts ! La cérémonie d’ouverture s’est déroulée mercredi soir. Quelque 4'400 paralympiens vont concourir dans 549 épreuves jusqu’au 8 septembre, « le match retour après les JO », annoncent les organisateurs. « La Matinale » a reçu le responsable des sports du Club fauteuil roulant Jura pour évoquer les potentielles retombées. « Pour ceux qui sont peut-être frustrés de ne pas avoir pu voir les JO, les prix sont beaucoup plus abordables et c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux sports et des athlètes comme les autres », se réjouit Loris Gschwind. « C’est une super vitrine pour le sport handicap », affirme-t-il, tout en nuançant l’impact dans la région : « Ce qui va permettre de donner des retombées chez nous, c’est l’organisation d’évènements ici. Ça créée de l’engouement, les gens viennent plus facilement voir. » Si aucun Jurassien ne participe à ces Jeux paralympiques, Loris Gschwind l’explique ainsi : « Peu de sports individuels sont représentés au sein du Club fauteuil roulant Jura. Et puis au niveau des infrastructures, on connait les difficultés pour avoir une salle. Et au niveau de l'accessibilité, une personne en fauteuil ne peut pas s’entraîner partout. » /mmi