Le virage à 180 degrés du BC Boncourt

« Il faut déléguer »

Autre changement entre Vladimir Ruzicic et Étienne Faye, la volonté de ce dernier de s’appuyer sur un assistant, alors que son prédécesseur a toujours travaillé seul dans le Jura. Volonté affichée également par les dirigeants du BC Boncourt lors du départ de Vladimir Ruzicic. Le nouvel homme fort de la Red Team est catégorique à ce sujet : « Il faut déléguer, il faut un assistant pour échanger, partager les entraînements et s’occuper de la vidéo ». Quant au recrutement, Étienne Faye évoque des discussions en cours avec des joueurs suisses et français. Le technicien de 52 ans veut recruter malin. « On n’a pas beaucoup de budget. On essaie de flairer des bons coups et de trouver des joueurs revanchards », annonce-t-il, déjà bien conscient des moyens de son nouvel employeur. /mmi-msc